Блинкен и Лемми приехали в Украину, чтобы поддержать Киев на ключевом этапе войны, — Reuters

По данным журналистов, Владимир Зеленский в этом месяце поедет в США, чтобы представить президенту Байдену и двум его потенциальным преемникам план, который, как он надеется, приблизит конец войны.

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В среду, 11 сентября, в Киев прибыли государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, чтобы провести ряд встреч с украинскими чиновниками. Этот визит происходит в критический момент войны против России, пишет Reuters.

Блинкен заявил, что хочет услышать непосредственно от президента Владимира Зеленского, какие цели Киев преследует в войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь их достичь.

Журналисты предполагают, что Зеленский, вероятно, снова обратится к своим союзникам с призывом разрешить Киеву наносить удары западным оружием, в частности американскими ракетами большой дальности ATACMS и британскими Storm Shadows, вглубь территории РФ, чтобы ограничить возможности Москвы осуществлять атаки на Украину. Ожидается, что Блинкен и Лемми будут требовать от Украины больше информации о ее стратегических целях, когда будут принимать решение, давать ли на это Киеву разрешение.

"В Вашингтоне и некоторых европейских столицах опасаются, что это спровоцирует Россию на прямой конфликт с Западом, хотя официальные лица также признают, что Украина нуждается в большей помощи, если она хочет изменить ход войны в свою пользу", — отмечают авторы материала.

Накануне ночью президент США Джо Байден предположил, что существует возможность для компромисса. Отвечая на вопрос, снимет ли Вашингтон ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия в войне против России, лидер Белого дома сказал, что его администрация "работает над этим сейчас".

В свою очередь председатель Государственной думы федерального собрания РФ Вячеслав Володин заявил, что Москва будет считать США и их союзников сторонами в войне, если они позволят Киеву использовать дальнобойное оружие.

Блинкен отказался сказать, предоставит ли Вашингтон такое разрешение, но отметил, что любое решение зависит от многих факторов.

"Важна не только сама система. Вы должны спросить: могут ли украинцы эффективно использовать ее, а иногда это требует значительной подготовки, что мы и сделали. Способны ли они ее поддерживать?", — сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Киев происходит на следующий день после того, как он заявил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, использует их в течение нескольких недель. По его словам, сотрудничество между Москвой и Тегераном представляет угрозу для всей Европы. Он добавил, что Вашингтон частным образом предупредил Иран, что предоставление баллистических ракет России будет означать "драматическую эскалацию". Во вторник, 10 сентября США ввели новые санкции против Ирана.

И Россия, и Иран утверждения Блинкена отрицают.

Reuters отмечает, что Владимир Зеленский в этом месяце поедет в США и представит Байдену и двум его потенциальным преемникам план, который, как он надеется, приблизит конец войны.

Напомним, 10 сентября журналистка издания Axios Джулиґрейс Бруфке сообщила, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в Киев чтобы объявить разрешение на применение дальнобойных ракет по военным объектам вглубь территории РФ.

11 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит план победы Украины с Джо Байденом, поскольку он зависит от уровня поддержки США.