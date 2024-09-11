Удары по РФ дальнобойным оружием: США прорабатывают вопрос отмены ограничений для ВСУ, — Байден

По словам журналистов, США близки к соглашению о поставке Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока решатся технические вопросы.

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Президент США Джо Байден заявил, что в Штатах прорабатывают вопрос о том, чтобы разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

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Как сказано в материале, Штаты неохотно поставляют или санкционируют использование оружия, способного поразить цели в глубине территории России, опасаясь эскалации конфликта. При этом другие союзники Киева поставляют оружие, но с ограничениями на то, как и когда его можно использовать на территории России, из-за опасений, что такие удары могут вызвать ответные действия, которые втянут страны НАТО в войну или спровоцируют ядерный конфликт.

Кроме того, журналисты напомнили, что на прошлой неделе источники им сообщили, что США близки к соглашению о поставке Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока решатся технические вопросы.

Ранее СМИ сообщали, что стала известна цель визита Энтони Блинкена в Киев 11 сентября. Как предполагают, он сообщит о положительном решении Вашингтона относительно ударов по военным объектам ВС РФ в глубине страны.

Также эксперты из Defense Express рассказали, уда достанут ВСУ, если США снимут запрет. В материале говорится, что в распоряжении Украины есть только один вид дальнобойного вооружения американского производства. Это ракеты ATACMS в версии M57 с унитарной боевой частью, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Этого хватает для того, чтобы ударить по объектам в районе Смоленска и Липецка. А из прифронтовых районов на Донбассе можно ударить не только по военным объектам типа авиабазы ​​"Миллерово" и "Ейск", а еще поразить объекты под Ростовом-на-Дону, а также район запуска "Шахедов" Приморско-Ахтарск.