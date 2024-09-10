Исследователи из США построили для ВСУ БПЛА, который нельзя заглушить: что известно (видео)

В течение 24 часов команда создала независимый от GPS дрон, который стоит менее 500 долларов США.

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24-летний Иен Лаффи и его партнеры из Teseus разработали БПЛА для украинских военных, которая позволяет дронам определять местонахождение, не полагаясь на сигнал, поступающий со спутника, сообщает Defense One.

Лаффи ранее работал над ИИ-инструментом для электронной почты, однако решил посетить хакатон в Сан-Франциско, где познакомился с украинцами. Только что прибывшие с линии фронта, они искали технологию для беспилотников без GPS-навигации.

Иэн и его партнеры за несколько суток разработали новую систему, которая позволяет дронам определять местонахождение, не полагаясь на GPS-сигнал, поступающий со спутников. Они запрограммировали камеры дрона сделать снимки и сравнить их с базой данных карт Google с помощью простого машинного обучения. В течение 24 часов команда создала независимый от GPS дрон стоімостью менее чем 500 долларов.

"Вы можете вместить много сжатых карт на, например, 256-гигабайтную SD-карту, если правильно их сжать... Мы можем вместить, более 10 тыс. квадратных километров" — отметил Лаффи.

Карты загружают на небольшой компьютер, который прикрепляется почти к любому дрону. Это занимает всего несколько часов. Laffey и его партнеры из Theseus сейчас работают с группой специальных операций армии США. Они испытывают БПЛА в учениях и экспериментах.

"Впереди еще много работы, чтобы убедиться, что система работает на более широком спектре высот и скоростей, но эти проблемы решаемы", добавил Иэн Лаффи.

После этой первой встречи состоялось несколько разговоров с представителями украинских военных, рассказал Лаффи. И они разработали систему с учетом того факта, что реальная информация не всегда соответствует статической картине.

История Teseus раскрывает многое об изменении отношений Пентагона с нетрадиционными компаниями и инноваторами. Теперь группа исследователей без опыта службы в армии может создать новые боевые возможности из дешевых, легко доступных компонентов, и сделать это за долю времени и средства традиционного оборонного подрядчика. Табу на сотрудничество с Министерством обороны уже не такое, как в 2018 году, когда программисты Google были настолько против сотрудничества компании с Пентагоном, что отказались от контракта.

Это изменилось частично из-за возникновения новой породы стартапов, ориентированных на оборону, таких как Palantir и Anduril, которые выигрывают контракты и показывают, что цифровые процессы в дизайне и производстве могут обеспечить новые возможности гораздо быстрее, чем в прошлом.

Y Combinator, пожалуй, самый известный в мире ускоритель стартапов, когда-то был местом, где собирались молодые программисты, чтобы основать такие ориентированные на пользователей компании, как DoorDash, Instacart и Airbnb. На этой неделе они объявили о запуске компании Ares Industries, производящей доступные крылатые ракеты.

Но хотя культура стартапов меняется, чтобы стать более дружественной к Пентагону, Пентагон все еще не меняется достаточно быстро, чтобы предоставить молодым оборонным компаниям необходимую поддержку для роста. Так утверждает Майкл Браун, партнер Shield Capital и бывший руководитель Министерства обороны.

"К сожалению, закупки от венчурных стартапов составляют лишь 1% от закупочных расходов Министерства обороны", — добавил Браун.

Дрон от Teseus

Как отмечает Браун, Кремниевая долина открыта к defense tech и в целом ее ландшафт достаточно быстро меняется. Также до сих пор существуют большие структурные препятствия для лучшего сотрудничества. Во-первых, если компания хочет создавать технологию, которая будет актуальной как для потребителей, так и для Министерства обороны, сотрудничество с Пентагоном означает отказ от значительного иностранного финансирования, которое могло бы пойти к конкурирующей компании с меньшими патриотическими амбициями.

Но есть небольшие изменения, которые Министерство обороны могло бы внести в то, как оно обычно покупает вещи, в частности у компаний двойного использования или потребительских технологических компаний.

"Когда Министерство обороны покупает коммерческие предметы, которых требует закон, когда они доступны, нет необходимости выполнять традиционный процесс написания того, что Министерство обороны хотело бы создать. Вместо этого нужно просто подтвердить потребность и начать процесс отбора поставщиков", — сказал Браун.

Хотя молодые основатели не готовы к проверке и контролю, которые приносят деньги Министерства обороны, Браун отмечает, что навигация в Министерстве обороны все еще является одной из самых сложных для любых клиентов.

Также есть много американского капитала, учитывая текущий бум оборонных технологий, который вырос на порядок за последние годы и привлек специализированные фирмы, такие как Shield Capital, а также фирмы широкого профиля, такие как a16z и General Catalyst. Впрочем, препятствием, по мнению Брауна, является не отсутствие американского капитала, а отсутствие гибкости бюджета Министерства обороны для быстрого перенаправления выделенных средств на новые технологии.

Ранее мы писали о том, что Украина использует технологию времен Второй мировой для усиления мощности дронов. Технология лазерной рулетки повышает летальность украинских беспилотных бомбовых ударов.