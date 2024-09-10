Дослідники зі США побудували для ЗСУ БпЛА, який не можна заглушити: що відомо (відео)

Протягом 24 годин команда створила незалежний від GPS дрон, що коштує менше ніж 500 доларів США.

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24-річний Ієн Лаффі та його партнери з Teseus розробили БпЛА для українських військових, яка дає змогу дронам визначати місцезнаходження, не покладаючись на сигнал, що надходить із супутника, повідомляє Defense One.

Лаффі раніше працював над ШІ-інструментом для електронної пошти, проте вирішив відвідати хакатон у Сан-Франциско, де познайомився з українцями. Щойно прибувши з лінії фронту, вони шукали технологію для безпілотників без GPS-навігації.

Ієн і його партнери за кілька діб розробили нову систему, яка дає змогу дронам визначати місцезнаходження, не покладаючись на GPS-сигнал, що надходить із супутників. Вони запрограмували камери дрона зробити знімки та порівняти їх із базою даних карт зображень Google за допомогою простого машинного навчання. Протягом 24 годин команда створила незалежний від GPS дрон менш ніж за 500 доларів.

"Ви можете вмістити багато стиснутих карт на, наприклад, 256-гігабайтну SD-карту, якщо правильно їх стиснути… Ми можемо вмістити понад 10 тис. квадратних кілометрів" – зазначив Лаффі.

Карти завантажують на невеликий комп’ютер, який прикріпляється майже до будь-якого дрона. Це займає всього декілька годин. Laffey та його партнери з Theseus зараз працюють із групою спеціальних операцій армії США. Вони випробовують БпЛА у навчаннях та експериментах.

Попереду ще багато роботи, щоб переконатися, що система працює на більш широкому спектрі висот і швидкостей, але ці проблеми можна вирішити, додав Ієн Лаффі.

Після цієї першої зустрічі відбулося кілька розмов із представниками українських військових, розказав Лаффі. І вони розробили систему з урахуванням того факту, що реальна інформація не завжди відповідає статичній картині.

Історія Teseus розкриває багато про зміну відносин Пентагона з нетрадиційними компаніями та інноваторами. Тепер група дослідників без досвіду служби в армії може створити нові бойові можливості з дешевих, легко доступних компонентів, і зробити це за частку часу та кошти традиційного оборонного підрядника. Табу на співпрацю з Міністерством оборони уже не таке, як у 2018 році, коли програмісти Google були настільки проти співпраці компанії з Пентагоном, що відмовились від контракту.

Це змінилось частково через виникнення нової породи стартапів, орієнтованих на оборону, як-от Palantir і Anduril, які виграють контракти та показують, що цифрові процеси в дизайні та виробництві можуть забезпечити нові можливості набагато швидше, ніж у минулому.

Y Combinator, мабуть, найвідоміший у світі прискорювач стартапів, колись був місцем, де збиралися молоді програмісти, щоб заснувати такі орієнтовані на користувачів компанії, як DoorDash, Instacart і Airbnb. Цього тижня вони оголосили про запуск компанії Ares Industries, що виробляє крилаті ракети.

Але хоча культура стартапів змінюється, щоб стати більш дружньою до Пентагону, Пентагон все ще не змінюється достатньо швидко, щоб надати молодим оборонним компаніям необхідну підтримку для зростання. Так стверджує Майкл Браун, партнер Shield Capital і колишній керівник Міністерства оборони.

"На жаль, закупівлі від венчурних стартапів становлять лише 1% від закупівельних витрат Міністерства оборони", — додав Браун.

Дрон від Teseus

Як зазначає Браун, Кремнієва долина відкрита до defense tech та загалом її ландшафт досить швидко змінюється. Також досі існують великі структурні перешкоди для кращої співпраці. По-перше, якщо компанія хоче створювати технологію, яка буде актуальною як для споживачів, так і для Міністерства оборони, співпраця з Пентагоном означає відмову від значного іноземного фінансування, яке могло б піти до конкуруючої компанії з меншими патріотичними амбіціями.

Але є невеликі зміни, які Міністерство оборони могло б внести в те, як воно зазвичай купує речі, зокрема у компаній подвійного використання або споживчих технологічних компаній.

"Коли Міністерство оборони купує комерційні предмети, яких вимагає закон, коли вони доступні, немає потреби виконувати традиційний процес написання того, що Міністерство оборони хотіло б створити. Замість цього потрібно просто підтвердити потребу та розпочати процес відбору постачальників", – сказав Браун.

Хоча молоді засновники не готові до перевірки та контролю, які приносять гроші Міністерства оборони, Браун зазначає, що навігація в Міністерстві оборони все ще є однією з найскладніших для будь-яких клієнтів.

Також є багато американського капіталу, враховуючи поточний бум оборонних технологій, який зріс на порядок за останні роки та залучив спеціалізовані фірми, такі як Shield Capital, а також фірми широкого профілю, такі як a16z і General Catalyst. Втім, перешкодою, на думку Брауна, є не відсутність американського капіталу, а відсутність гнучкості бюджету Міністерства оборони для швидкого перенаправлення виділених коштів на нові технології.

Раніше ми писали про те, що Україна використовує технологію часів Другої світової для посилення потужності дронів. Технологія лазерної рулетки підвищує летальність українських безпілотних бомбових ударів.