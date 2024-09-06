Україна використовує технологію часів Другої світової для посилення потужності дронів

Технологія лазерної рулетки підвищує летальність українських безпілотних бомбових ударів.

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Сили оборони України використовують для дронів лазерні датчики, які діють як рулетка для визначення відстані між бомбою і передбачуваною метою. Ця технологія використовувалася в Другу світову. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Сама технологія передбачає прикріплення лазерного датчика до детонатора безпілотної бомби. Датчик визначає відстань між бомбою і ціллю, а потім встановлює детонатор бомби, щоб відбулася детонація, збільшуючи смертоносність безпілотної бомби.

Як повідомляє Interesting Engineering, інформацію про використання цієї технології розкрив російський блогер під ніком UAV Developer у Telegram-групі Military Hub. Блогер стверджує, що основним датчиком вибуху є LiDAR (Light Detection and Ranging), який використовує лазерні імпульси для вимірювання відстаней.

"Той, у кого колись була лазерна рулетка, розуміє, про що ми говоримо", — повідомив UAV Developer. Він додав, що таким чином детонатор бомби може спрацьовувати на бажаній відстані від цілі.

Також детонатор бомби оснащений вторинним кнопковим контактним датчиком, який зазвичай присутній на більшості бомб. Він призначений для того, щоб узяти на себе управління в разі відмови основного лазерного датчика.

Також UAV Developer припускає, що українські Сили оборони йдуть шляхом електрифікації боєприпасів. Ця формула використання лазерної рулетки досить ефективна, але водночас проста.

Також серед близьких до теми людей була думка про використання українськими військами електронного детонатора "Джонні" з протитанковими мінами. Як правило, протитанкова міна спрацьовує тільки тоді, коли танк або інша важка машина проїжджає над нею і вмикає перемикач. Однак додавання "Джонні" — по суті магнітометра — дає змогу протитанковій міні детонувати, коли до неї наближається людина або машина.

Метал на людині або машині притягує магнітометр, активуючи детонатор і призводячи до детонації. Крім того, додавання невитягуваного гіроскопа запобігає будь-яким спробам безпечного переміщення бомби.

Серед росіян також були припущення, що Україна продовжує використовувати успішний електронний детонатор "Верба", особливо з СВУ. Таким чином багато предметів, такі як радіоприймачі, можуть бути начинені вибухівкою та осколковими елементами.

Зростання смертності в російсько-українській війні призвело до безпрецедентного зростання використання безпілотників та інших простих, але ефективних технологій. Також нещодавно з'явилися повідомлення про те, що українські війська використовують безпілотники, оснащені термітом, для спалювання російських укріплень. Повідомляється також, що Росія використовує термітні бомби і безпілотники для заподіяння шкоди Києву і його військам.

Поява нових технологій і тактик боротьби з безпілотниками загострюється з кожним місяцем через війну, і обидві сторони вдаються до дедалі смертоносніших атак, щоб отримати перевагу.

А зовсім нещодавно російська атака з використанням безпілотників і ракет у середу призвела до загибелі сімох людей у місті Львів на Україні.

Раніше ми писали про українські дрони на виставці в Ер-Ріяді: БПЛА Loki з розмахом крил 1,5 м важить лише 4,5 кг. Завдяки композитним матеріалам розвідувальний дрон надзвичайно легкий і швидкий. Вбудований акумулятор дає змогу дрону виконувати завдання до 45 хвилин.