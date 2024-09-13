Путін пригрозив НАТО через можливі удари Storm Shadow та ATACMS по РФ, — Times

Україна хотіла б мати ракети Storm Shadow для ударів по ворожих бункерах та ATACMS для нищення гармат та складів, пояснили журналісти. Рішення західних політиків буде частковим, повідомили анонімні джерела.

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Президент РФ Володимир Путін попередив країни Заходу про зміну ситуації через скасування обмежень на зброю для України. У відповідь президент США Джо Байден прийняв компромісне рішення щодо застосування західних ракет по території РФ. Про зміни в обмеженнях на Storm Shadow та ATACMS розповіло видання The Times.

Журналісти нагадали реакцію Володимира Путіна на заяви західних політиків щодо скасування обмежень на зброю, яку має Україна. Росіянин заявив, що це начебто змінить "природу конфлікту": знищення українців перетвориться на війну з НАТО. Після цього на порталі The Times навели інформацію, яку отримали від двох неназваних джерел з країн Заходу. Ці джерела повідомили про орієнтовне рішення, яке прийме президент США Джо Байден, почувши російські погрози. Рішення — частковий дозвіл на застосування певного виду ракет, які партнери надали Силам оборони.

Співрозмовники журналістів навели основні пункти рішення Байдена:

буде дозвіл на застосування ракет Великої Британії/Франції — тобто авіаційних ракет Storm Shadow/SCALP (вага 1 300 кг, дальність 560 км);

не буде дозволу на застосування ракет США — тобто тактичних балістичних ракет ATACMS (вага 1 600 кг, дальність 450 км).

Видання The Times навело оцінку ситуації, яку зробив Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень із сухопутної війни. На його думку, для США головне — не взяти участь у "ескалації", до якої цілком можуть бути дотичні Франція та Велика Британія. Крім того, він пояснив, у чому різниця між ракетами, про які іде суперечка. Storm Shadow більш придатні для бункерів та авіаукриттів і гірші для ударів по цілях на поверхні. ATACMS — кращі при ударах по цілях на землі (по артилерії, штабах, складах тощо).

"Це схоже на порівняння ножа та виделки, ви можете використовувати обидва, але вам краще використовувати обидва разом", — підсумував Баррі, пояснюючи прохання України скасувати обмеження на обидва види ракет.

Зброя ЗСУ та ЗС РФ - різниця між можливостями двох армій за даними Forbes Фото: Фокус

Джерела пояснили, що рішення мали б прийняти під час зустрічі президента України Володимира Зеленського, державного секретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі, яке відбулось у середу 11 вересня. У п'ятницю 13 вересня президент Джо Байден поговорить щодо цього питання з прем'єр-міністром Британії Кейром Стармером, також будуть наради з іншими європейськими лідерами (про кого ідеться, не вказано).

Зброя РФ та ЗСУ

Зазначимо, питання щодо скасування обмежень для України загострилось після того, як ЗМІ повідомили про балістичні ракети Fath-360, які РФ вже отримала від Ірану. Після цього видання Forbes проаналізувало можливості зброї, які мають ЗСУ та ЗС РФ і пояснило, як вплине поява цієї зброї. Технічні характеристики іранських ракет говорять про те, що їх будуть застосовувати біля лінії фронту і по прикордонних населених пунктах. Крім того, росіяни отримали 200 од. — такої кількості ледь вистачить на місяць, припустили аналітики.

Нагадуємо, 12 вересня у The Telegraph пояснили, як вплине поява Srorm Shadow та ATACMS на поле бою. Тим часом ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, які зміни на полі бою в Україні відбудуться протягом найближчих місяців.