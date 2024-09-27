"Такого еще не было": ВСУ уничтожили гидроцикл ВС РФ FPV-дроном, никто не выжил (видео)

Как отметил волонтер Сергей Стерненко, "исторический случай" произошел в водах Днепра. Один из россиян пытался убежать, но тщетно.

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Силы обороны Украины впервые поразили военных Вооруженных сил Российской Федерации, которые передвигались на гидроциклах. Соответствующее видео опубликовал украинский волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Нестандартная ликвидация российских оккупантов имела места на южном направлении — ВС РФ двигались по Днепру, но были замечены операторами БПЛА.

После этого украинские военные направили FPV-дрон по движущейся цели. На гидроцикле двигались сразу двое оккупантов. Один из них погиб сразу, а второй попытался спастись. Однако еще один украинский FPV-дрон помешал планам — оккупанта ликвидировали.

"Силы обороны Юга ликвидировали на Днепре гидроциклистов. Кажется, такого еще не было", — прокомментировал событие Сергей Стерненко.

Напомним, военнослужащий и специалист в области радиотехнологий Сергей Безкрестнов рассказал о новой технологии, которую используют ВСУ — БПЛА, который, отделяясь от основного дрона, поражает цели, которые могут ему угрожать.

Также сообщалось, что россияне начали ставить на свои БПЛА камеры заднего вида. Противник пытается защитить свои разведывательные БПЛА от атак украинских FPV-дронов.