Бои беспилотников: россияне начали ставить на свои БПЛА камеры заднего вида (фото)

Противник пытается защитить свои разведывательные БПЛА от атак украинских FPV-дронов. И хотя они не отличаются маневренностью, такие беспилотники будут пытаться уйти на скорости от "дронов-охотников".

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Российские операторы разведывательных беспилотников начали оснащать свои устройства камерами заднего обзора для обнаружения угрозы со стороны украинских зенитных FPV-дронов. Первый случай применения такой камеры стал известен благодаря бойцам Сил обороны Украины, которые смогли "приземлить" российский БПЛА с установленным миниатюрным устройством. Об этом сообщил в соцсетях блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов.

На опубликованной фотографии можно увидеть подбитый российский дрон, предположительно модели ZALA 421, оснащенный кастомным устройством российского производства. Это устройство имеет RHCP антенны, которые обычно используются в FPV-дронах, и подключено к камере, обеспечивающей обзор в задней полусфере.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Эффективность решения

Как отметили обозреватели Defense Express, от предложения до реализации этой идеи в России прошло всего около двух недель. Первые упоминания о подобных мерах противодействия появились на российском профильном Telegram-канале, после чего началась их практическая реализация.

Специалисты между тем подчеркивают, что несмотря на оснащение камерами, сами разведывательные БПЛА не могут выполнять маневры, характерные для истребителей или пилотажных самолетов, что значительно ограничивает их маневренность.

Однако одной из тактик может стать попытка оторваться на скорости, так как время полета FPV-дрона ограничено, и чем быстрее двигается разведывательный БПЛА, тем больше энергии тратится на маневр преследующего его зенитного дрона, что ускоряет разрядку его аккумулятора.

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В дальнейшем можно ожидать, что российские операторы будут расширять арсенал контрмер. Одним из возможных направлений может стать установка на БПЛА небольших систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые смогут подавлять сигнал управления FPV-дронами на наиболее распространенных частотах.

"В любом случае общая эффективность такого решения остается под вопросом. Но сам факт того, что для практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам враг перешел довольно быстро заслуживает учета", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны стали большой проблемой для вертолетов противника. В ходе курской операции нашим операторам удалось поразить с помощью беспилотника вражеский Ми-8.