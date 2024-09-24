Бої безпілотників: росіяни почали ставити на свої БПЛА камери заднього виду (фото)

Противник намагається захистити свої розвідувальні БПЛА від атак українських FPV-дронів. І хоча вони не вирізняються маневреністю, такі безпілотники намагатимуться втекти на швидкості від "дронів-мисливців".

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Російські оператори розвідувальних безпілотників почали оснащувати свої пристрої камерами заднього огляду для виявлення загрози з боку українських зенітних FPV-дронів. Перший випадок застосування такої камери став відомий завдяки бійцям Сил оборони України, які змогли "приземлити" російський БПЛА зі встановленим мініатюрним пристроєм. Про це повідомив у соцмережах блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

На опублікованій фотографії можна побачити підбитий російський дрон, імовірно моделі ZALA 421, оснащений кастомним пристроєм російського виробництва. Цей пристрій має RHCP антени, які зазвичай використовують у FPV-дрона, і підключений до камери, що забезпечує огляд у задній півсфері.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Ефективність рішення

Як зазначили оглядачі Defense Express, від пропозиції до реалізації цієї ідеї в Росії минуло всього близько двох тижнів. Перші згадки про подібні заходи протидії з'явилися на російському профільному Telegram-каналі, після чого почалася їхня практична реалізація.

Фахівці тим часом наголошують, що попри оснащення камерами, самі розвідувальні БПЛА не можуть виконувати маневри, характерні для винищувачів або пілотажних літаків, що значно обмежує їхню маневреність.

Однак однією з тактик може стати спроба відірватися на швидкості, оскільки час польоту FPV-дрона обмежений, і що швидше рухається розвідувальний БПЛА, то більше енергії витрачається на маневр зенітного дрона, який його переслідує, що прискорює розрядку його акумулятора.

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Надалі можна очікувати, що російські оператори розширюватимуть арсенал контрзаходів. Одним із можливих напрямків може стати встановлення на БПЛА невеликих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), які зможуть пригнічувати сигнал управління FPV-дронами на найпоширеніших частотах.

"У будь-якому випадку загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Але сам факт того, що для практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам ворог перейшов доволі швидко заслуговує урахування", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що українські FPV-дрони стали великою проблемою для вертольотів противника. Під час курської операції нашим операторам вдалося вразити за допомогою безпілотника ворожий Мі-8.