Окупанти чіпляють на свої дрони цвяхи: у Defense Express пояснили, навіщо

У виданні оцінили такий метод як досить дієвий. Однак своєї важливості тут також не втрачають везіння й майстерність оператора.

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У ЗС РФ проявили винахідливість та вигадали "посилювати" свої дрони цвяхами. У Defense Express 15 вересня розповіли, що це виглядає досить дієвим методом для боротьби з "суперниками" в небі.

У матеріалі зазначено, що повітряні бої дронів — явище не дуже розповсюджене. Принаймні відео таких зіткнень можна зустріти у мережі доволі рідко. Те, хто вийде переможцем, в таких випадках залежить від фактора везіння та майстерності операторів.

Однак бої дронів можуть стати популярнішими, адже ворог вигадав чіпляти до БПЛА цвяхи. Металеві "прикраси" грають роль зброї проти "суперника" у небі.

"Ми виявляли коптер, робили — на свій коптер ставили цвяхи — і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", — поділився один з інструкторів російської школи розвідувальних БПЛА й ударних FPV-дронів.

У виданні підкреслили, що слова росіянина свідчать про цілеспрямоване "полювання" дрона у небі. Тобто безпілотник не випадково натрапив на інший, а вишукував "жертву" в повітрі, бувши озброєним цвяхами.

Автори не виключають, що ініціатива прикрутити до дрона цвяхи належала окремим підрозділам. Окупанти могли перейматись, що інший БПЛА завадить виконати завдання, тож на випадок бою у небі його "посилили".

Навіть попри цвяхи залишаються важливими везіння й вміння оператора. І хоч ідея ворога здається не надто серйозною розробкою, у статті припустили, що це може бути одним з варіантів боротьби з дронами противника у повітрі.

Нагадаємо, раніше в Defense Express інформували, що українські військові використовують зенітні FPV-дрони. Вони можуть розвивати швидкість до 260 км/год і становлять загрозу для російських гелікоптерів.

Командир НГУ Андрій Отченаш розповів, що російські окупанти виробляють так звані аналоги "дронів-драконів". З його слів, безпілотники відрізняє головне — суміш, яка має горіти.