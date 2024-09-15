Оккупанты цепляют на свои дроны гвозди: в Defense Express объяснили, зачем

В издании оценили такой метод как достаточно действенный. Однако своей важности здесь также не теряют везение и мастерство оператора.

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В ВС РФ проявили изобретательность и придумали "усиливать" свои дроны гвоздями. В Defense Express 15 сентября рассказали, что это выглядит довольно действенным методом для борьбы с "соперниками" в небе.

В материале указано, что воздушные бои дронов — явление не очень распространенное. По крайней мере видео таких столкновений можно встретить в сети довольно редко. То, кто выйдет победителем, в таких случаях зависит от фактора везения и мастерства операторов.

Однако бои дронов могут стать популярнее, ведь враг придумал цеплять к БПЛА гвозди. Металлические "украшения" играют роль оружия против "соперника" в небе.

"Мы обнаруживали коптер, делали — на свой коптер ставили гвозди — и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся в гвозди, лопасти ломались и он падал вниз", — поделился один из инструкторов российской школы разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов.

В издании подчеркнули, что слова россиянина свидетельствуют о целенаправленной "охоте" дрона в небе. То есть беспилотник не случайно наткнулся на другой, а выискивал "жертву" в воздухе, будучи вооруженным гвоздями.

Авторы не исключают, что инициатива прикрутить к дрону гвозди принадлежала отдельным подразделениям. Оккупанты могли переживать, что другой БПЛА помешает выполнить задание, поэтому на случай боя в небе его "усилили".

Даже несмотря на гвозди остаются важными везение и умение оператора. И хотя идея врага кажется не слишком серьезной разработкой, в статье предположили, что это может быть одним из вариантов борьбы с дронами противника в воздухе.

Напомним, ранее в Defense Express информировали, что украинские военные используют зенитные FPV-дроны. Они могут развивать скорость до 260 км/ч и представляют угрозу для российских вертолетов.

Командир НГУ Андрей Отченаш рассказал, что российские оккупанты производят так называемые аналоги "дронов-драконов". По его словам, беспилотники отличает главное — смесь, которая должна гореть.