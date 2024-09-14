РФ начала производство дрона-камикадзе с китайским двигателем: что о нем известно, — Reuters

По словам журналистов, дрон-камикадзе "Гарпия" россияне уже применяли против военных и гражданских целей в Украине, нанося урон инфраструктуре и убивая мирных жителей.

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В прошлом году Россия начала производство нового ударного беспилотника большой дальности под названием "Гарпия-А1" с китайским двигателем и другими деталями. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российского государственного производителя оружия "Алмаз-Антей", произвело более 2500 таких БПЛА с июля 2023 по июль 2024 года.

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Источники заявили, что дрон-камикадзе "Гарпия" россияне уже применяли против военных и гражданских целей в Украине, нанося урон инфраструктуре и убивая мирных жителей.

Сэмюэл Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне, сообщил, что в случае утверждения "Гарпии" это станет признаком того, что РФ отходит от зависимости от иранских БПЛА "Шахед".

В материале говорится, что, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Иран поставил в Россию более тысячи дронв-камикадзе "Шахед" с начала вторжения в феврале 2022 года. Они использовались для истощения украинской ПВО и ударов по инфраструктуре вдали от линии фронта.

Что касается "Гарпии", то в Китае заявили, что КНР строго контролирует экспорт товаров с потенциальным военным применением, включая беспилотники.

"Что касается украинского кризиса, Китай всегда был привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию", — заявили в Пекине.

При этом там отметили, что не существует международных ограничений на торговлю Китая с Россией.

Ранее СМИ сообщали, что до конца года ВСУ примут на вооружение средние дроны-перехватчики с неподвижным крылом. По данным журналистов, такие дроны будут перехватывать российские БПЛА на расстоянии до 60 км, выполнять разведывательные миссии и будут приемлемыми в цене.

Также Фокус писал, что РФ применяет акустическую систему обнаружения дронов, которую "украла" у разработчиков из Украины. Известно, что эта система является копией украинского решения, которое было развернуто для противодействия российским дальнобойным атакам, — Zvook от Brave1.