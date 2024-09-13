Будет уничтожать российский флот: крымскотатарский художник расписал надводный дрон Magura (видео)

Художественная роспись корпуса Magura V5 прошла в рамках поддержки "Крымской Платформы". Рустем Скибин нарисовал на дроне кефинский тюльпан.

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Заслуженный мастер народного творчества Украины Рустем Скибин превратил морской дрон Magura V5 в художественный объект. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, в основу орнамента художник заложил крымский или кефинский тюльпан, который символизирует молодого человека, защитника. Вся композиция на ударном морском дроне обозначает доблесть, волю к победе и союзную поддержку.

"Теперь один из беспилотников ГУР МОУ, который будет уничтожать российские корабли, имеет на борту боевой крымскотатарский орнамент", — говорится в сообщении разведчиков.

Художественный проект с единственным в мире надводным беспилотником, который в боевых условиях уничтожил корабли противника, имеет целью напомнить об успехах Украины во время войны с Россией в Черном море, достигнутых мастерством украинских воинов и технологическим оружием.

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"Флот РФ в Крыму капитулировал": дрон Magura V5 поразил 18 судов врага, — ГУР (видео)

Отмечается, что благодаря инновационному оружию спецназовцы ГУР МО Украины поразили у берегов Крыма уже 18 российских кораблей и судов, 9 из которых — полностью уничтожили. Общие убытки, нанесенные агрессору дронами Magura V5, оцениваются в более чем полмиллиарда долларов.

Отмечается, что художественная роспись корпуса Magura V5, который имеет уникальный гидродинамический корпус, обеспечивающий высокие маневренность и уровень маскировки во время боевых миссий, состоялся в рамках поддержки Саммита "Крымская Платформа".

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что для уничтожения незаконно построенного оккупантами Керченского моста могут быть использованы безэкипажные катера Magura V5, но это должно быть комплексное решение.