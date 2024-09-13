Нищитиме російській флот: кримськотатарський митець розписав надводний дрон Magura (відео)

Мистецький розпис корпусу Magura V5 пройшов у межах підтримки "Кримської Платформи". Рустем Скибін намалював на дроні кефінський тюльпан.

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Заслужений майстер народної творчості України Рустем Скибін перетворив морський дрон Magura V5 на мистецький об’єкт. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як зазначається, в основу орнаменту художник заклав кримський або кефінський тюльпан, який символізує молодого чоловіка, захисника. Уся композиція на ударному морському дроні позначає доблесть, волю до перемоги та союзну підтримку.

"Тепер один із безпілотників ГУР МОУ, який буде нищити російські кораблі, має на борту бойовий кримськотатарський орнамент", — йдеться у повідомленні розвідників.

Художній проєкт з єдиним у світі надводним безпілотником, який в бойових умовах знищив кораблі противника, має на меті нагадати про успіхи України під час війни з Росією у Чорному морі, досягнуті майстерністю українських воїнів та технологічною зброєю.

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"Флот РФ у Криму капітулював": дрон Magura V5 вразив 18 суден ворога, — ГУР (відео)

Наголошується, що завдяки інноваційній зброї спецпризначенці ГУР МО України уразили біля берегів Криму вже 18 російських кораблів та суден, 9 з яких ― повністю знищили. Загальні збитки, завдані агресору дронами Magura V5, оцінюються у понад пів мільярда доларів.

Зазначається, що мистецький розпис корпусу Magura V5, який має унікальний гідродинамічний корпус, що забезпечує високі маневровість та рівень маскування під час бойових місій, відбувся у межах підтримки Саміту "Кримська Платформа".

Нагадаємо, раніше у ГУР розповіли, що для знищення незаконно спорудженого окупантами Керченського мосту можуть бути використані безекіпажні катери Magura V5, але це має бути комплексне рішення.