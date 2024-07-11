Український морський дрон Magura V5 вразив найбільше кораблів РФ: список

Magura V5 став першим у світі безпілотним апаратом, який повністю знищив ворожий корабель. Загалом він атакував 14 російських цілей.

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Український безекіпажний катер Magura V5 вразив найбільше цілей Військово-морського флоту Російської Федерації. Про це пише польський журнал "Political Science and Security Studies Journal".

Як зазначають у виданні, Magura V5 виконує рятувальні та бойові операції, а також забезпечує протимінну оборону і захист флоту. Завдяки гідродинамічному корпусу і V-подібному профілю він має високу маневреність і скритність.

Автори статті підкреслили, що Magura V5 став першим у світі безпілотником, який повністю знищив корабель. Серед усіх українських морських дронів його названо найрезультативнішим. Загалом на рахунку Magura V5 14 російських цілей:

розвідувальний корабель "Іван Хурс";

патрульний корабель "Сергій Котов";

десантний катер "Д-144 Серна";

десантний катер "Д-295 Акула";

ракетний катер "Івановець";

великий десантний корабель "Цезар Куніков";

патрульний корабель "Сергій Котов";

два швидкісних катери спеціального призначення "РИФ-75".

Нагадаємо, 10 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Magura V5 уже завдали збитків Чорноморському флоту РФ на 500 мільйонів доларів. Зокрема, спікер відзначив роботу спецпідрозділу "Група 13" ГУР.

Також повідомлялося, що морський дрон Magura V5 оснастили ракетами типу "повітря-повітря" Р-73. Удар цими ракетами по російському катеру "Мангуст" є першим відомим випадком застосування багатоцільового морського безпілотника в бою проти ворога на морі.