"Це окремий план": морські дрони Magura V5 знову здивують окупантів, — ГУР

Дрони Magura V5 можна застосовувати не тільки для знищення цілей, а й для інших місій, зазначив речник розвідувального відомства Андрій Юсов.

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Українські безекіпажні катери Magura V5 ще ефективно знищує військово-морський флот Російської Федерації і ще не раз здивує окупантів. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначає Андрій Юсов Magura V5 — це багатоцільова платформа, але найбільш видовищно вона використовується як ударний морський дрон. Її також можна застосовувати для розвідки, евакуації та інших потреб. Що стосується ураження цілей, це завжди комплексні заходи, в яких залучені різні засоби.

"Це окремий план, задум, операція. Ми його розкривати не будемо, але ми бачили, як Magura V5 успішно знищувала, наприклад, великі десантні кораблі", — підкреслив представник розвідувального відомства.

Андрій Юсов підкреслив, що оператори спецпідрозділу ГУР "Group 13" постійно вдосконалюють свою тактику і навички управління дронами Magura V5. Наприклад, безекіпажні катери проривають бонові загородження, після чого інші дрони атакую ціль.

"Ворог ще неодноразово буде дуже здивований", — підкреслив речник ГУР.

Нагадаємо, командир спецпідрозділу ГУР Group 13 "Тринадцятий" розповів, чи здатен дрон Magura знищити Кримський міст. За його словами, Magura — це не корпус, а "начинка", тому дрон можуть змінювати залежно від пріоритетів.

"Тринадцятий" також підтвердив, що одна з нових модифікацій дрона Magura має на борту ракети Р-73. Це радянські ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.