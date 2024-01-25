Морський дрон Magura V5 вперше показали у реальному розмірі: у чому його особливість

Окрім ударної функції, дрон може вести спостереження, розвідку та розмінування, він оснащений багатьма засобами керування та навігації, а також криптографічним захистом.

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Повномасштабний макет надводного безпілотника Magura V5, який здатний уражати цілі навіть у Новоросійську, був уперше продемонстрований у повний розмір на виставці Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в Об’єднаних Арабських Еміратах українською компанією "Спецтехноекспорт" (STE). Про це повідомляє сайт Navy Recognition.

Вибір ОАЕ як місця для цієї демонстрації має стратегічне значення. Близький Схід, і особливо ОАЕ, є важливим морським регіоном і часто опиняється в центрі дискусій про морську безпеку та стратегічні водні шляхи. Представленням Magura V5 пов'язує себе з цими регіональними інтересами технологією, яка потенційно може відповісти на деякі унікальні виклики морської безпеки в регіоні.

MAGURA V5 — український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який відрізняється універсальністю й здатністю виконувати широкий спектр завдань. Ці завдання включають спостереження, розвідку, патрулювання, пошук і порятунок, протимінні заходи, охорону на морі та виконання бойових завдань.

Сюжет CNN про дрони MAGURA V5

Що стосується технічних характеристик, то MAGURA V5 має довжину 5,5 метра та загальну вагу менш ніж 1000 кг. Його вантажність значна — 320 кг, і він може працювати на дальності до 400 км у радіусі дії до 800 км.

Автономність безпілотника становить до 60 годин, він може нести бойове навантаження до 200 кг. Крейсерська швидкість MAGURA V5 становить 41 км/год, максимальна — 78 км/год. Він використовує різні методи навігації: автоматичну GNSS, інерціальну й візуальну навігацію та здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Дрон оснащений 256-бітним шифруванням для криптографічного захисту. Також MAGURA V5 оснащений системою автопілота, відеопідсистемами, включаючи нічне бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Загальна вартість комплексу становить близько 273 тис. доларів США.

Однією з цікавих особливостей MAGURA V5 є його силова установка, яка може бути електричною або гібридною, що забезпечує непомітність під час експлуатації. Наведення судна може здійснюватися вручну через бездротову мережу, супутниковий зв'язок або автономно.

Додаткове обладнання включає електрооптичну систему подвійного огляду з гіроскопом, морський радар і лазерний далекомір. Можливості MAGURA V5 такі, що, крім основної ролі спостереження та розвідки, він також може вести боротьбу з мінами.

Фокус розповідав, як морські дрони змінюють війну на Чорному морі. Окрім MAGURA V5, українців використовують й інші моделі надводних безпілотників.