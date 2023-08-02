MAGURA V5 допливе навіть до Новоросійська: експерт пояснив, що загрожує флоту РФ (відео)

Чорноморський флот РФ під великою загрозою, вважає Олександр Коваленко. Вибухівки на MAGURA V5 вистачить, щоб потопити звичайні військові кораблі агресора.

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Човен-камікадзе MAGURA V5, який Україна представила на турецькій виставці IDEF 2023, завдяки своїй дальності ходу може досягти кораблів флоту Росії навіть у Новоросійську (Краснодарський край). Так заявив в ефірі "Першого Західного" політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, українські човни-камікадзе дуже швидкі, маневрені та далекобійні, і в цьому їхня основна загроза для ворога. Крім того, катер-камікадзе MAGURA V5 може нести на своєму борту 320 кг вибухівки, а значить здатний потопити малий ракетний корабель флоту Росії водотоннажністю близько 1000 тонн, якщо успішно виконає своє бойове завдання.

"Минулого разу демонструвалися безекіпажні катери радіокеровані катери, які мали навантаження бойової частини вагою до 200 кг. Зараз ми бачимо надбавку. Я не думаю, що вони зможуть потопити фрегат проєкту з водотоннажністю понад 4000 тонн. Але щодо малих ракетних кораблів із водотоннажністю до 1000 тонн можна говорити про гарантоване затоплення", — пояснює Олександр Коваленко.

MAGURA V5 може влаштувати масову атаку в режимі "рою" катерів-камікадзе Фото: Скриншот

Ще однією важливою характеристикою українського катера-камікадзе Коваленко називає його автономність — MAGURA V5 здатний подолати відстань у 800 кілометрів, а цього достатньо, щоб знищувати морські цілі по всьому узбережжю Криму. Навіть якщо росіяни приберуть свій флот із Криму ближче до Краснодарського краю, то немає жодної гарантії, що кораблі будуть там у безпеці.

Раніше Фокус писав, що катер-камікадзе MAGURA V5 вважається найшвидкохіднішим у Чорному морі. Він здатний розвивати швидкість 80 км/год, обладнаний зв'язком, який може бути організовано за допомогою Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Так само американські експерти розкрили особливості MAGURA V5. Морські безпілотники Magura V5 небезпечні для росіян тим, що їх досить просто запускати — потрібен лише один оператор і кілька помічників. А ще катер оснащений спеціальним блоком зв'язку, який дає змогу керувати одразу кількома подібними човнами-камікадзе в режимі "рою".