"Найшвидші в Чорному морі": CNN уперше показала морські надводні дрони MAGURA V5 (відео)

Як зазначають українські військові, російські кораблі безсилі проти цих безпілотників через їхню високу мобільність і невеликі розміри.

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Американські журналісти представили репортаж про застосування українських надводних дронів MAGURA V5, які активно атакують російські кораблі та інші цілі, що знаходяться у водах Чорного моря. Репортаж опублікував канал CNN 29 липня.

Згідно з репортажем, ці морські дрони є повністю національною розробкою України.

Завдяки простому управлінню, вони здатні перевозити до 300 кг вибухових речовин на відстань до 800 кілометрів.

Журналісти вирішили дізнатися від українського військового наскільки ефективні російські кораблі у протидії цим дронам.

"Не ефективні. Обладнання на їхніх кораблях створено для атак інших кораблів. Вони не можуть уразити такі маленькі дрони — вони найшвидші з того, що є в Чорному морі", — відповів український захисник, ім'я якого не названо з метою безпеки.

Що відомо про українські дрони MAGURA V5

25 липня на міжнародній виставці оборонної галузі IDEF 2023 у Стамбулі було представлено український морський безпілотник MAGURA V5.

За інформацією ЗМІ, цей багатоцільовий безпілотний надводний корабель розроблено в Україні, він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, протимінної боротьби, а також забезпечення охорони морського флоту і виконання бойових завдань.

Згідно із заявленими характеристиками, безпілотний корабель має довжину 5500 мм (5,5 м), ширину 1500 мм (1,5 м) і висоту над ватерлінією 500 мм. Він може розвивати крейсерську швидкість у 22 вузли і максимальну швидкість у 42 вузли. Дальність його дії становить 450 морських миль (приблизно 833 км), а корисне навантаження — до 320 кг.

Безпілотний корабель обладнаний зв'язком, який може бути організовано за допомогою Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Нагадаємо, з 25 по 28 липня в Туреччині проходила виставка озброєнь IDEF-23, на якій Україна була представлена на об'єднаному стенді NAUDI. У цьому заході взяли участь такі компанії, як UkrSpecSystems, "Українська бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ, а також Державне Київське конструкторське бюро "Луч" — компанія з акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".