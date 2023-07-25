Виставка озброєння IDEF-23: яку зброю представила Україна в Стамбулі
Українські компанії показали САУ "Богдана", РСЗВ "Вільха", броньовик "Камрат-М" та низку іншого озброєння.
В Туреччині проходить виставка озброєнь IDEF-23. На обʼєднаному стенді NAUDI представлено одразу декілька зразків українського озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України" в фейсбуці.
Українські зброярі мають власний стенд 838А у холі 8-го виставкового центру Tuyap. Виставка озброєнь триватиме з 25 по 28 липня. Виробники з України:
- UkrSpecSystems;
- Українська бронетехніка;
- UkrTac;
- системний електронний експорт;
- Авіасервіс;
- КЗВВ.
Зазначається, що українські підприємства запланували низку важливих переговорів з міжнародними компаніями, які допомагають Україні наближати перемогу. Також NAUDI зосереджена на розробці військової техніки, постачанні компонентів, впровадженні нових принципів ефективного управління на основі світового досвіду.
Окрім цього на виставці були компанії з акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", а саме Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Підприємство представило РСЗВ "Вільха" та протикорабельний ракетний комплекс "Нептун". Також на стендах представлена САУ "Богдана", радар Р-18С та броньовик "Камрат-М".
Нагадаємо, 24 липня в Туреччині показали ЗРК Burç малого радіуса дії, який може уражати БПЛА та авіацію. Також Туреччина показала ракетно-артилерійський комплекс Gürz з 35-мм гарматою.