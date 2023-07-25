Виставка озброєння IDEF-23: яку зброю представила Україна в Стамбулі

Українські компанії показали САУ "Богдана", РСЗВ "Вільха", броньовик "Камрат-М" та низку іншого озброєння.

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В Туреччині проходить виставка озброєнь IDEF-23. На обʼєднаному стенді NAUDI представлено одразу декілька зразків українського озброєння. Про це повідомляє пресслужба "Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України" в фейсбуці.

Українські зброярі мають власний стенд 838А у холі 8-го виставкового центру Tuyap. Виставка озброєнь триватиме з 25 по 28 липня. Виробники з України:

UkrSpecSystems;

Українська бронетехніка;

UkrTac;

системний електронний експорт;

Авіасервіс;

КЗВВ.

Зазначається, що українські підприємства запланували низку важливих переговорів з міжнародними компаніями, які допомагають Україні наближати перемогу. Також NAUDI зосереджена на розробці військової техніки, постачанні компонентів, впровадженні нових принципів ефективного управління на основі світового досвіду.

Фото: NAUDI

Окрім цього на виставці були компанії з акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", а саме Державне Київське конструкторське бюро "Луч". Підприємство представило РСЗВ "Вільха" та протикорабельний ракетний комплекс "Нептун". Також на стендах представлена САУ "Богдана", радар Р-18С та броньовик "Камрат-М".

Нагадаємо, 24 липня в Туреччині показали ЗРК Burç малого радіуса дії, який може уражати БПЛА та авіацію. Також Туреччина показала ракетно-артилерійський комплекс Gürz з 35-мм гарматою.