"Готовий до серійного виробництва": в Туреччині показали ЗРК BURÇ: на що він здатний (відео)

Комплекс має дальність ураження до 8000 м. Для перехоплення повітряних цілей в нього є 20-мм гармата та 8 ракет Sungur.

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Оборонне підприємство Roketsan представило новітній зенітно-ракетний комплекс Burç. Про це повідомляє турецьке видання Savunmasanayist.

Нова система протиповітряної оборони призначена для захисту підрозділів та обʼєктів на полі бою, охорони військ під час конвоювання та в тилу. Для ураження цілей комплекс має 20-мм автоматичну гармату та 8 ракет SUNGUR. Основними цілями будуть БПЛА, гелікоптери та літаки.

Під час презентації були розкриті основні характеристики Burç:

максимальна висота ураження цілі — 4000 метрів;

дальність ураження цілі — від 500 до 8000 метрів;

виявлення цілей — в радіусі 20 км.

Також машина має високу маневровність та продуктивність. Система керування вогнем дозволяє автоматично наводитись й відстежувати цілі. Окрім цього вона стійка до засобів радіоелектронної боротьби.

Башта Bürc здатна обертатись на 360 градусів, а виявляти допомагає інтегрований в комплекс радар AESA Hemispgere Defense. Також комплекс має систему обміну даними з мережами командування та керування JREAP-C, яка можна інтегрувати в єдину систему керування ППО HERIKKS-6.

Зазначається, що комплекс готовий до серійного виробництва.

Нагадаємо, 24 липня Туреччина також представила ракетно-артилерійський комплекс Gürz, який має бути кращим за російський "Панцир".

Раніше в Туреччині було представлено нову розробку компанії Turkish Aerospace Industries — вертоліт TAI Т925.