Туреччина представила макет вертольота T925: на що здатна нова машина

Новий вертоліт має вперше піднятися у повітря у березні 2024 року. За інформацією розробників, машина буде здатна перевозити понад 20 осіб на відстані до 1000 км.

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Турецькі конструктори авіаційної техніки 19 червня представили на авіасалоні у Парижі нову розробку компанії Turkish Aerospace Industries – вертоліт TAI Т925. Як повідомляє видання SavunmaSanayiST.com, це перша демонстрація повномасштабної моделі вертольота, яку до сьогодні можна було побачити лише на офіційних промороликах.

"Вперше було представлено масштабну модель 10-тонного вертольота T925, розробка якого ведеться в TAI вже деякий час. Червоно-біле забарвлення, загострений ніс і величність вертольота привертали увагу", — написали турецькі журналісти.

Згідно з опублікованою інформацією, перший політ T925 запланований на початок 2024 року. За словами генерального директора TAI Темеля Котіля, перший політ може відбутися 18 березня наступного року, а до цього часу необхідно завершити виробництво T925.

Вертоліт T925 — що відомо

За заявою розробників новий вертоліт T925 повинен мати покращені льотно-технічні характеристики порівняно з S-70 Blackhawk і AS532 Cougar, які знаходяться на озброєнні армійської авіації Туреччини. Зокрема, машина зможе перевозити до 21 людини, а рампа, розташована в кормовій частині вертольота, покращить можливості та швидкість навантаження персоналу, запасів, а також транспортування обладнання та військової техніки.

Завдяки більш досконалим системам авіоніки, вертоліт буде більш простим у виробництві, технічному обслуговуванні та ремонті. Швидкість польоту машини становитиме 296 км на годину, причому дальність польоту може досягати 1000 км, відзначають розробники. При цьому зазначається, що, можливо, машина буде оснащена українським двигуном Motor Sich TV3-117, хоча турецькі виробники працюють над силовою установкою вітчизняного зразка.

Для порівняння вертоліт S-70 Blackhawk, який перебуває на озброєнні армії турецьких сил, розрахований на перевезення до 12 осіб при такій же швидкості 295, але при меншій дальності польоту — до 583 км.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині провели нові випробування дрону Akinci від компанії Baykar, на якому встановлено український двигун. Фахівці компанії влаштували стрільби та перевірили "розумну" систему наведення HGK-82.