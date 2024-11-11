На Кіровоградщині група молодиків намагалася підпалити гелікоптер ЗСУ (фото)

Правоохоронці спіймали "на гарячому" у Кіровоградській області трьох хлопців віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися знищити військову техніку. Ще у двох областях підпалювачі "полювали" за електропідстанціями.

Служба безпеки України разом із Національною поліцією затримала п’ятьох осіб, які за завданням російських спецслужб організовували підпали в трьох областях України. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 11 листопада.

Зокрема, на Кіровоградщині троє молодиків віком 17 та 18 років проникли на територію військового аеродрому, щоб спалити гелікоптер Збройних сил України. Окрім цього, вони планували знищити електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання десятків тисяч людей.

На Полтавщині правоохоронці викрили рецидивіста, який підпалив військовий автомобіль, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. Як встановило слідство, цей чоловік раніше вже притягувався до відповідальності за викрадення авто, а восени 2024 року отримав нове завдання від російських кураторів — знищувати техніку ЗСУ.

Ще один випадок стався на Черкащині, де 34-річний житель області підпалив трансформаторну підстанцію. Це обладнання забезпечувало електроживлення для залізничної ділянки, важливої для перевезення військових і цивільних вантажів.

СБУ затримала зловмисників, які вчиняли підпали Фото: СБУ СБУ затримала зловмисників, які вчиняли підпали Фото: СБУ

Усі підозрювані були завербовані через Telegram-канали, де шукали "легкого" заробітку. Однак замість обіцяної винагороди вони отримали підозри від українських правоохоронців. Затриманим інкримінують диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне пошкодження майна, за що їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 листопада СБУ повідомила про затримання на Волині російського агента, який проходив службу у підрозділі охорони ТЦК та СП.

30 жовтня у Києві затримали 16-річного студента за підпал трьох відділень "Укрпошти".