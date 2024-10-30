Поліція Києва затримала серійного палія "Укрпошти": ним виявився 16-річний студент (фото)

Студент педколеджу отримав замовлення підпалити три поштові відділення у різних районах столиці за 1000 доларів США.

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У Києві правоохоронці затримали 16-річного студента педагогічного коледжу за підпал трьох відділень АТ "Укрпошта". По це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Підліток вже отримав підозру за ч. 2 ст. 194 КК України за свої дії.

Слідство встановило, що 16-річний хлопець, який навчається в педагогічному коледжі, через телеграм отримав пропозицію підпалити три поштові відділення у Солом’янському та Дарницькому районах столиці. За це йому пообіцяли 1000 доларів США.

Студент погодився на пропозицію "роботи". Для цього він придбав на АЗС легкозаймисту речовину та вирушив за адресою, вказаною у замовленні. Він палив відділення одне за одним, розбиваючи вікна та заливаючи вхідні двері бензином. Після цього він підпалював картон, внаслідок чого відбувалося займання.

Усі свої дії хлопець фіксував на мобільний телефон.

Студента затримали у порядку ст. 208 КПК України.

"Для неповнолітніх осіб за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", — повідомили у прокуратурі.

Підпали відділень "Укрпошти" в Києві: що відомо

28 жовтня стало відомо, що поліція Києва розслідує обставини загоряння дверей у двох поштових відділеннях, які сталися минулого тижня в Солом’янському районі столиці. На місцях інцидентів працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

У мережі повідомили, що невідомі здійснили підпал двох відділень "Укрпошти", ймовірно, через доставку мобілізаційних повісток, які листоноші розносять від територіальних центрів комплектування (ТЦК).