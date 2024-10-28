У Києві могли підпалити відділення "Укрпошти" через повістки ТЦК: подробиці

Двері відділень залили мазутом і підпалили з помсти за доставлення повісток від ТЦК, заявив письменник Андрій Кокотюха. Таку причину умисного пошкодження озвучили самі працівники відділень. "Укрпошта" ситуацію наразі не коментувала.

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У Києві невідомі здійснили підпал двох відділень "Укрпошти", ймовірно, через доставку мобілізаційних повісток, які листоноші розносять від територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про інцидент повідомив у своєму дописі в Facebook письменник Андрій Кокотюха у неділю ввечері, 27 жовтня.

"У нас підпалили відділення "Укрпошти". Облили мазутом двері і запалили. Водночас так само горіло інше відділення на районі. На пошті мені сказали: це через те, що пошта носить повістки ТЦК. Я не знаю, як поштарі про це дізналися. Можливо, було якесь попередження. Можливо, одна з версій. Але доки пошта не носила повісток — підпалів справді не було", — зазначив він.

У Києві підпалили відділення Укрпошти Фото: Скриншот

Кокотюха висловив занепокоєння, що "Укрпошта" може стати новим об'єктом для атак паліїв, як це сталося з автівками військовослужбовців. За його словами, на місці події працівники пошти пов’язали інцидент із рознесенням повісток.

Письменник також зауважив, що випадки підпалів військових автомобілів та пошкоджень інфраструктури, зокрема на залізниці, почастішали. Він наголосив, що навіть тилові міста більше не є повністю захищеними через активну діяльність російської агентури та нічні атаки дронів.

В "Укрпошті" чи поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, 9 жовтня в Україні винесли перший вирок за підпал автомобілів військових. 28-річну жительку Олександрії засудили до шести років позбавлення волі.

18 вересня в Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що у першій партії було розіслано одну тисячу повісток з електронними підписами ТЦК.