В Киеве могли поджечь отделение "Укрпочты" из-за повесток ТЦК: подробности

Двери отделений залили мазутом и подожгли из мести за доставку повесток от ТЦК, заявил писатель Андрей Кокотюха. Такую причину умышленного повреждения озвучили сами работники отделений. "Укрпочта" ситуацию пока не комментировала.

Related video

В Киеве неизвестные совершили поджог двух отделений "Укрпочты", вероятно, из-за доставки мобилизационных повесток, которые почтальоны разносят от территориальных центров комплектования (ТЦК). Об инциденте сообщил в своей заметке в Facebook писатель Андрей Кокотюха в воскресенье вечером, 27 октября.

"У нас подожгли отделение "Укрпочты". Облили мазутом двери и зажгли. В то же время так же горело другое отделение на районе. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение. Возможно, одна из версий. Но пока почта не носила повесток — поджогов действительно не было", — отметил он.

В Киеве подожгли отделение Укрпочты Фото: Скриншот

Кокотюха выразил обеспокоенность, что "Укрпочта" может стать новым объектом для атак поджигателей, как это произошло с автомобилями военнослужащих. По его словам, на месте происшествия работники почты связали инцидент с разнесением повесток.

Писатель также отметил, что случаи поджогов военных автомобилей и повреждений инфраструктуры, в частности на железной дороге, участились. Он отметил, что даже тыловые города больше не являются полностью защищенными из-за активной деятельности российской агентуры и ночных атак дронов.

В "Укрпочте" или полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, 9 октября в Украине вынесли первый приговор за поджог автомобилей военных. 28-летнюю жительницу Александрии приговорили к шести годам лишения свободы.

18 сентября в Украине впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде. Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что в первой партии было разослано одну тысячу повесток с электронными подписями ТЦК.