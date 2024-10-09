В Украине вынесли первый приговор за поджог военных авто: сколько отсидит виновная

Суд вынес один из первых тюремных приговоров за поджог военных авто. Суд признал злоумышленницу виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ.

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К 6 годам лишения свободы приговорена поджигательница военного автомобиля, которая на Кировоградщине выполняла заказ российских спецслужб. Об этом сообщают в СБУ.

Соответствующее решение в отношении 28-летней жительницы Александрии принял Александрийский горрайонный суд Кировоградской области.

В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей активности в Telegram-каналах, где искала легкий заработок.

Установлено, что по заказу российского "работодателя" женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии подразделения спецназначения "Омега". Для "отчета" о выполненном задании она фиксировала свои действия на видео.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленницу с поличным, сразу после совершения преступления.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Украинский журналист Андрей Цаплиенко добавляет, что поджигательницу зовут Юлия Харченко. И она получила именно реальное заключение, а не админнаказание в виде штрафа или условный срок.

Напомним, что за эту "работу" женщина должна была получить 10 тысяч гривен, но не успела. В июле решался вопрос о дополнительной квалификации ее преступных действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения), за что ей грозило пожизненное заключение.

Также мы писали, что украинские защитники "на горячем" поймали двух поджигателей авто. Находясь в отпуске, бойцы дежурили возле своей боевой машины, ожидая искателей "легких денег".