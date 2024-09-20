Поедут на фронт: военные в отпуске поймали "на горячем" поджигателей авто (фото)

Военнослужащие ради того, чтобы поймать поджигателей "на горячем", в течение недели дежурили возле служебной машины. Бойцы пообещали, что задержанных отправят на передовую для выполнения боевых задач.

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Украинские защитники "на горячем" поймали двух поджигателей авто. Чтобы это стало возможным, они в отпуске дежурили возле своей боевой машины. И это принесло результат. Об этом стало известно из Telegram-канала "Разведка Ноем".

В заметке отметили, что фигурантов зовут Андрей и Александр.

"Дядьки хотели легких денег. Для типов не важно, под чьим флагом они будут жить. Чуваки думают только о собственном пузе", — рассказали военные. По их словам, когда им предложили за деньги сжечь военное авто, те не колебались.

Военные задержали поджигателей Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

Теперь, по словам военных, двух поджигателей ждет "тяжелая судьба", потому что их жизнь будет зависеть напрямую от авто, которое они пытались сжечь.

"Типы поймут, насколько важно авто для военных, как без него плохо и какие последствия могли повлечь их действия. Ребята едут выполнять боевые задачи. Абсолютно бесплатно", — отметили военные и успокоили вероятных критиков.

Военные задержали поджигателей Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

"Никто их не будет унижать, не будет трогать или пытаться специально убить. Нет! Мы хотим, чтобы они на себе почувствовали, что такое военная жизнь, что такое окоп и что такое война", — резюмировано в заметке. В котором указано, что Андрей и Александр теперь "вступают на благородный путь воинов".

Других поджигателей предостерегли от того, чтобы трогать военные авто. Потому что возмущенные военные не будут с ними церемониться.

Напомним, в последнее время участились поджоги военных авто, которые часто припаркованы прямо на улице возле домов, где живет ответственных за него. Этим занимаются и взрослые и подростки.

На момент публикации материала пресс-служба Киева не комментировала информацию о возможном задержании "на горячем" поджигателей военной машины. Более того, в соцсетях не уточняют, бойцы какого подразделения задержали вероятных фигурантов.

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Задержали даже организатора таких поджогов. Женщина действовала по заданию ГРУ РФ и даже консультировала поджигателей, как лучше изготавливать горючие смеси.

В Третьей штурмовой бригаде считают, что наказание поджигателей военных автомобилей должно быть показательным и по законам военного времени.