Поїдуть на фронт: військові у відпустці піймали "на гарячому" підпалювачів авто (фото)

Військовослужбовці заради того, щоби піймати підпалювачів "на гарячому", впродовж тижня чергували біля службової автівки. Бійці пообіцяли, що затриманих відправлять на передову для виконання бойових завдань.

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Українські захисники "на гарячому" піймали двох підпалювачів авто. Щоби це стало можливим, вони у відпустці чергували біля своєї бойової автівки. І це дало результат. Про це стало відомо з Telegram-каналу "Розвідка Ноєм".

У дописі зауважили, що фігурантів звуть Андрій та Олександр.

"Дядьки хотіли легких грошей. Для типів не важливо, під чиїм прапором вони будуть жити. Чуваки думають тільки про власне пузо", — розповіли військові. За їхніми словами, коли їм запропонували за гроші спалити військове авто, вони не вагалися.

Військові затримали паліїв Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

Тепер, за словами військових, на двох підпалювачів чекає "важка доля", бо їхнє життя залежатиме напряму від авто, яке вони намагалися спалити.

"Типи зрозуміють, наскільки важливе авто для військових, як без нього погано та які наслідки могли спричинити їхні дії. Хлопці їдуть виконувати бойові завдання. Абсолютно безкоштовно", — зауважили військові та заспокоїли ймовірних критиків.

Військові затримали паліїв Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

"Ніхто їх не принижуватиме, не чіпатиме чи намагатися спеціально вбити. Ні! Ми хочемо, щоб вони на собі відчули, що таке військове життя, що таке окоп і що таке війна", — резюмовано у дописі. Там зазначено, що Андрій та Олександр тепер "вступають на шляхетну стежку воїнів".

Інших підпалювачів застерегли від того, щоб чіпати військові авто. Бо обурені військові не будуть із ними панькатись.

Нагадаємо, у останній час почастішали підпали військових авто, які часто припарковані просто на вулиці біля будинків, де живе відповідальний за нього. Цим займаються і дорослі, й підлітки.

На момент публікації матеріалу пресслужба Києва не коментувала інформацію про можливе затримання "на гарячому" підпалювачів військової автівки. Ба більше, у соцмережах не уточнюють, бійці якого підрозділу затримали ймовірних фігурантів.

Фокус з'ясував, як спецслужби РФ переконують українську молодь скоювати злочини.

Затримали навіть організаторку таких підпалів. Жінка діяла за завданням ГРУ РФ і навіть консультувала паліїв, як краще виготовляти займисті суміші.

У Третій штурмовій бригаді вважають, що покарання паліїв військових автівок має бути показовим і за законами воєнного часу.