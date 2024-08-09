Працювала на ГРУ: у Києві затримали організаторку підпалів військових автівок (фото)

Жінку викрили за допомогою "подвійного агента". Її затримали під час знімання для російського куратора процесу підпала автомобіля.

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Мешканку української столиці завербував співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ для проведення підривної діяльності та дискредитації українських військових. Жінка мала створити власний агентурний осередок з-поміж киян, інформують в Офісі генпрокурора.

Основним завданням агентів був підпал службових авто сил оборони.

Підозрювана координувала дії паліїв, надавала їм інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими вони мали знищувати автомобілі військових.

Для викриття правоохоронці залучили "подвійного агента", мешканця столиці, якого раніше було викрито українською спецслужбою.

Жінку затримали, коли вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, як доказ для спецслужб РФ.

На місці події вилучено саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності.

Підозрюваній повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Встановлюються інші особи, причетні до підпалів військових автівок у столиці.

Раніше Київська прокуратура повідомляла, що протягом року, з вересня 2022-го до серпня 2023-го, на території Лісового масиву в Києві місцевий чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувалися військовослужбовцями Збройних сил України. Ще 3 автомобілі він намагався знищити, але це йому не вдалося.

У Третій штурмовій бригаді вважають, що покарання паліїв військових автівок має бути показовим і за законами воєнного часу.