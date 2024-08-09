Работала на ГРУ: в Киеве задержали организаторку поджогов военных автомобилей (фото)

Женщину разоблачили с помощью "двойного агента". Ее задержали во время съемки для российского куратора процесса поджога автомобиля.

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Жительницу украинской столицы завербовал сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ для проведения подрывной деятельности и дискредитации украинских военных. Женщина должна была создать собственную агентурную ячейку среди киевлян, информируют в Офисе генпрокурора.

Основной задачей агентов был поджог служебных авто сил обороны.

Подозреваемая координировала действия поджигателей, предоставляла им инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, которыми они должны были уничтожать автомобили военных.

Для разоблачения правоохранители привлекли "двойного агента", жителя столицы, который ранее был разоблачен украинской спецслужбой.

Женщину задержали, когда она лично пыталась снять на видео один из поджогов, как доказательство для спецслужб РФ.

На месте происшествия изъято самодельное зажигательное устройство и мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Подозреваемой сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Устанавливаются другие лица, причастные к поджогам военных автомобилей в столице.

Ранее Киевская прокуратура сообщала, что в течение года, с сентября 2022-го до августа 2023-го, на территории Лесного массива в Киеве местный мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими Вооруженных сил Украины. Еще 3 автомобиля он пытался уничтожить, но это ему не удалось.

В Третьей штурмовой бригаде считают, что наказание поджигателей военных автомобилей должно быть показательным и по законам военного времени.