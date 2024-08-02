Поджег 13 автомобилей военнослужащих в Киеве: серийного поджигателя приговорили к 8 годам (фото)

Злоумышленника задержали во время закладки самодельного зажигательного устройства в очередной автомобиль украинского военного. Свои действия киевлянин объяснил негативным отношением к бойцам Сил обороны.

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В течение года, с сентября 2022-го по август 2023-го, на территории Лесного массива в Киеве местный мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими Вооруженных сил Украины. Еще 3 автомобиля он пытался уничтожить, но это ему не удалось, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Какие машины поджигать мужчина определял, катаясь по району на велосипеде. Злоумышленник, как отмечают в ведомстве, действовал по собственной инициативе, руководствуясь личной неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии.

Для этого безработный 36-летний киевлянин, который жил с родителями и много времени проводил в сети, использовал самодельные зажигательные устройства с таймером.

Как раз во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля он был задержан. При осмотре у него также обнаружили еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.

В полиции уточнили, что для раскрытия этих преступлений были привлечены лучшие оперативники и следователи полиции столицы, которые допросили в качестве свидетелей более тысячи человек и изучили сотни гигабайт видео с камер наблюдения и все же установили личность злоумышленника.

Мужчина, который переехал в Киев из другого региона в 2014 году, признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК У). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2024 года в социальных сетях активизировалась деятельность российских спецслужб, которые вербовали украинских подростков для поджога автомобилей, принадлежащих ВСУ.

В то же время в Третьей штурмовой бригаде считают, что наказание поджигателей военных автомобилей должно быть показательным и по законам военного времени.