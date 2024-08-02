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Підпалив 13 автівок військовослужбовців у Києві: серійного палія засудили до 8 років (фото)

телефон, пристрій, підпал, акумулятор
Фото: Нацполіція | Елемент запалювального пристрою

Зловмисника затримали під час закладання саморобного запалювального пристрою до чергового автомобіля українського військового. Свої дії киянин пояснив негативним відношенням до бійців Сил оборони.

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Протягом року, з вересня 2022-го по серпень 2023-го, на території Лісового масиву у Києві місцевий чоловік підпалив 10 автомобілів, які використовувались військовослужбовцями Збройних сил України. Ще 3 автомобілі він намагався знищити, але це йому не вдалось, інформує пресслужба столичної прокуратури.

Які машини підпалювати чоловік визначав, подорожуючи по району на велосипеді. Зловмисник, як зазначають у відомстві, діяв за власною ініціативою, керуючись особистою неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії.

Для цього безробітний 36-річний киянин, який жив з батьками та багато часу проводив в мережі, використовував саморобні запальні пристрої із таймером.

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Якраз під час останньої спроби підкласти запальну суміш на колесо автомобіля він був затриманий. Під час огляду у нього також виявили ще один саморобний пристрій для підпалу автомобіля.

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У поліції уточнили, що для розкриття цих злочинів було залучено кращих оперативників та слідчих поліції столиці, які допитали в якості свідків більше тисячі людей та вивчили сотні гігабайт відео з камер спостереження та все ж таки встановили особу зловмисника.

Чоловіка, який переїхав до Києва з іншого регіону у 2014 році, визнано винним в знищенні автомобілів шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК У). Йому призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалася діяльність російських спецслужб, які вербували українських підлітків для підпалу автомобілів, що належать ЗСУ.

Водночас у Третій штурмовій бригаді вважають, що покарання паліїв військових автівок має бути показовим і за законами воєнного часу.