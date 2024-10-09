В Україні винесли перший вирок за підпал військових авто: скільки відсидить винна

Суд виніс один із перших тюремних вироків за підпал військових авто. Суд визнав зловмисницю винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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До 6 років позбавлення волі засуджено підпалювачку військового автомобіля, яка на Кіровоградщині виконувала замовлення російських спецслужб. Про це повідомляють у СБУ.

Відповідне рішення щодо 28-річної жительки Олександрії ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

У поле зору агресора жінка потрапила через свою активність у Telegram-каналах, де шукала легкого заробітку.

Встановлено, що на замовлення російського "роботодавця" жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії підрозділу спецпризначення "Омега". Для "звіту" про виконане завдання вона фіксувала свої дії на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Український журналіст Андрій Цаплієнко додає, що підпалювачку звуть Юлія Харченко. До того ж, вона отримала саме реальне ув'язнення, а не адмінпокарання у вигляді штрафу чи умовний термін.

Нагадаємо, що за цю "роботу" жінка мала отримати 10 тисяч гривень, але не встигла. У липні вирішувалося питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), за що їй загрожувало довічне ув'язнення.

Також ми писали, що українські захисники "на гарячому" піймали двох підпалювачів авто. Перебуваючи у відпустці, бійці чергували біля своєї бойової автівки, чекаючи на шукачів "легких грошей".