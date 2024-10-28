Підпал відділень "Укрпошти" у Києві: у поліції відреагували

Напередодні ввечері письменник Андрій Кокотюха заявив про підпал невідомими дверей відділення "Укрпошти". За його словами, працівники пов'язали підпал з рознесенням листоношами повісток військовозобов'язаним.

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Поліція Києва розслідує обставини загоряння дверей у двох поштових відділеннях, які сталися минулого тижня в Солом’янському районі столиці. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва у понеділок, 28 жовтня.

На місцях інцидентів працювали слідчі, експерти, кінологи та оперативні служби.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Фото: Скриншот

Підпал відділень пошти: що відомо

У неділю ввечері, 27 жовтня, письменник Андрій Кокотюха на своїй сторінці в Facebook написав, що у Києві невідомі підпалили два відділення "Укрпошти", обливши двері мазутом. Район, у якому трапився інцидент, він не уточнив.

За його словами, працівники відділень пов'язали підпал з рознесенням повісток військовозобов'язаним. Кокотюха також висловив побоювання, що "Укрпошта" може стати новим об'єктом для нападів, подібно до тих, які відбуваються з автомобілями військових.

У самій "Укрпошті" ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ повідомила про запобігання теракту у Києві. Правоохоронці затримали 20-річну мешканку Запоріжжя, яку завербували росіяни. Спочатку дівчині дали "контрольне" завдання — спалити кілька одиниць техніки ЗСУ. Для його виконання вона залучила 26-річного співмешканця. Їх спіймали "на гарячому", коли ті намагались підпалити БМП.

9 серпня у Києві затримали організаторку підпалів військових автівок. Для її викриття правоохоронці залучили "подвійного агента".