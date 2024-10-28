Поджог отделений "Укрпочты" в Киеве: в полиции отреагировали

Накануне вечером писатель Андрей Кокотюха заявил о поджоге неизвестными дверей отделения "Укрпочты". По его словам, работники связали поджог с разнесением почтальонами повесток военнообязанным.

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Полиция Киева расследует обстоятельства возгорания дверей в двух почтовых отделениях, которые произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева в понедельник, 28 октября.

На местах инцидентов работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

По этим фактам открыты уголовные производства по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Фото: Скриншот

Поджог отделений почты: что известно

В воскресенье вечером, 27 октября, писатель Андрей Кокотюха на своей странице в Facebook написал, что в Киеве неизвестные подожгли два отделения "Укрпочты", облив двери мазутом. Район, в котором произошел инцидент, он не уточнил.

По его словам, работники отделений связали поджог с разнесением повесток военнообязанным. Кокотюха также выразил опасения, что "Укрпочта" может стать новым объектом для нападений, подобно тем, которые происходят с автомобилями военных.

В самой "Укрпочте" ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 23 октября СБУ сообщила о предотвращении теракта в Киеве. Правоохранители задержали 20-летнюю жительницу Запорожья, которую завербовали россияне. Сначала девушке дали "контрольное" задание — сжечь несколько единиц техники ВСУ. Для его выполнения она привлекла 26-летнего сожителя. Их поймали "на горячем", когда те пытались поджечь БМП.

9 августа в Киеве задержали организатора поджогов военных автомобилей. Для ее разоблачения правоохранители привлекли "двойного агента".