20-летняя украинка жгла машины Сил обороны и готовила теракт в Киеве: что известно (фото)

К сотрудничеству с врагом девушка привлекла своего возлюбленного и подростка, которого нашла через интернет. Сначала куратор проверил агентку, поручив ей поджог, и только потом дал основное задание. Однако когда запахло жареным, он же ее и "сдал".

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Правоохранители предотвратили "кровавый теракт" в Киеве, который готовило российское Главное разведывательное управление (ГРУ). Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В результате совместной спецоперации СБУ и Нацполиции задержали двух российских агентов, которым поручили подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы.

По данным следствия, целью было максимальное количество погибших среди гражданских киевлян для распространения панических настроений. Россияне дистанционно завербовали 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала легких денег через соцсети.

Агентке прислали подробные инструкции, как изготовить взрывчатку из подручных компонентов. Руководствуясь указаниями, она использовала два мобильных телефона. К ним надо было подключить детонатор с пластидом, который передали через замаскированный схрон. Геолокацию обещали прислать накануне теракта.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: СБУ

Девушка связывалась с сотрудником ГРУ, который находился во временно оккупированной части Запорожской области. К сотрудничеству она привлекла 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта фигурантам дали "контрольное" задание — сжечь несколько единиц техники ВСУ.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Пару поймали "на горячем", когда они пытались поджечь БМП, которая выполняла задачи на южном фронте. У задержанных изъяли телефоны с доказательствами и орудия преступления. Им объявили о подозрении в государственной измене по предварительному сговору в условиях военного положения.

Фигурантов взяли под стражу без возможности внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Национальная полиция

В Нацполиции уточнили, что в преступную группу также входил несовершеннолетний. Сообщается, что 20-летняя жительница Запорожья также выясняла для врага места расположения машин Сил обороны, согласовывая поджоги.

По завершению операций агент отчитывалась ГРУ фото или видео. Этот контент спецслужбы РФ использовали, чтобы распространять нарратив об украинском "подполье". По указанию кураторов группа сожгла два автомобиля военнослужащих ВСУ и спецтранспорт полиции.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Запорожская областная прокуратура

В начале августа фигурантка привлекла несовершеннолетнего жителя Запорожья, который поджег с помощью подготовленной смеси машину Hyundai. Уже через несколько часов парня задержали, ему инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ.

Вторую машину, Honda, через несколько дней агентка подожгла сама. С поджогом спецтранспорта на режимном объекте ей помог 26-летний избранник.

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Запорожская областная прокуратура

Однако после поджогов обманутая обещаниями девушка начала требовать деньги — оплаты за выполненную "работу". Тогда куратор анонимно прислал на электронную почту полиции скриншоты переписки.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В Запорожской областной прокуратуре уточнили, что какое-то "вознаграждение" от россиян агент все же получала — на банковскую карту или криптокошелек. Однако когда ее разоблачили, представитель вражеской разведки через подставных лиц "слил" данные правоохранителям.

Отмечается, что помощников в уничтожении машин Сил обороны девушка искала через соцсети. На предложение откликнулись подростки, которые искали "легкого заработка".

Фото, обнародованное правоохранителями Фото: Запорожская областная прокуратура

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