Трагическое ДТП в Киеве с грузовиком и маршруткой: есть погибшая, возросло количество пострадавших (фото)

По предварительным данным, водитель "Газели" был трезвым. Мужчина утверждает, что у грузовика отказали тормоза. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

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В понедельник, 21 октября, в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе Киева госпитализировали шесть человек. Одна из пострадавших — 72-летняя женщина — умерла по дороге в больницу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, около 10 часов утра 70-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по ул. Вадима Гетьмана, врезался в автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и осуществлял посадку и высадку пассажиров.

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По предварительным данным, водитель "Газели" был трезвым на момент аварии. С его слов, у грузовика отказали тормоза.

"Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажирок — 72-летняя женщина умерла по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще устанавливается", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, а также возможно лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 11 октября в селе Чишки Львовской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковушек. От полученных травм погибли три человека: водитель и пассажир грузовика, а также пассажир автобуса. Более 30 человек получили ранения.

7 октября на Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.