В масштабном ДТП столкнулись четыре машины: пострадали более 30 человек, есть жертвы (видео)

По данным полиции, погибли два водителя и один пассажир. Среди пострадавших есть дети и иностранцы.

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В Украине произошло масштабное ДТП. Деталями утром 11 октября поделилась пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В 6:25 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Чишки, что во Львовской области, произошла авария. Столкнулись четыре машины, а именно грузовик, микроавтобус Mercedes Sprinter, легковой автомобиль Skoda и автобус Plaxton Elite.

От полученных травм погибли три человека: водитель и пассажир грузовика, а также пассажир автобуса.

Фото: Патрульная полиция Львовской области

Руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что автобус вез пассажиров из Варшавы в Одессу, а грузовик принадлежал компании "Новая Почта".

"Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники", — информировал председатель ОВА.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Впоследствии в полиции заявили, что правоохранителям удалось установить предварительную причину ДТП.

"Предварительно известно, что водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с легковым автомобилем Skoda и пассажирским автобусом Plaxton Elite", — передали в ведомстве.

Отмечается, что за рулем грузовика находился 25-летний житель Харьковской области, микроавтобуса и легковушки — 66-летний и 19-летний жители Львовской области соответственно, автобуса — 35-летний хмельничанин.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

В полиции уточнили, что погибли водитель и 28-летний пассажир-харьковчанин грузовика, а также 49-летний второй водитель автобуса. Телесные повреждения получили 34 человека — жители Одесской и Харьковской областей.

Среди пострадавших есть четверо детей в возрасте 5, 7, 13 и 16 лет. Также травмы получили четверо иностранцев.

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 3-8 лет с возможным лишение водительских прав на срок до 3 лет.

Напомним, в Киеве произошло резонансное ДТП. Иномарка Mercedes вылетела на тротуар и едва не наехала на людей, которые отдыхали в кафе. Водитель заявил, что работает на "Океан Эльзы", и его "отмажут".

Во Львовской ОВА приняли решение о запрете пользоваться приложением Telegram, но есть один нюанс.