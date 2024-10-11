У масштабній ДТП зіткнулись чотири машини: постраждали понад 30 осіб, є жертви (відео)

За даними поліції, загинули два водії та один пасажир. Серед постраждалих є діти та іноземці.

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В Україні сталася масштабна ДТП. Деталями зранку 11 жовтня поділилась пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

О 6:25 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Чишки, що на Львівщині, сталася аварія. Зіткнулися чотири машини, а саме вантажівка, мікроавтобус Mercedes Sprinter, легкова автівка Skoda та автобус Plaxton Elite.

Від отриманих травм загинули троє осіб: водій та пасажир вантажівки, а також пасажир автобуса.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що автобус віз пасажирів з Варшави в Одесу, а вантажівка належала компанії "Нова Пошта".

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", — інформував голова ОВА.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Згодом у поліції заявили, що правоохоронцям вдалося встановити попередню причину ДТП.

"Попередньо відомо, що водій вантажівки Renault виїхав на смуху зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, після чого зіткнувся з легковим автомобілем Skoda та пасажирським автобусом Plaxton Elite", — передали у відомстві.

Зазначається, що за кермом вантажівки перебував 25-річний житель Харківщини, мікроавтобусу та легковика — 66-річний та 19-річний мешканці Львівщини відповідно, автобуса — 35-річний хмельничанин.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

У поліції уточнили, що загинули водій та 28-річний пасажир-харків’янин вантажівки, а також 49-річний другий водій автобуса. Тілесні ушкодження отримали 34 людини — жителі Одеської та Харківської областей.

Серед постраждалих є четверо дітей, віком 5, 7, 13 та 16 років. Також травми отримали четверо іноземців.

Слідчі порушили справу про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 3-8 років з можливим позбавлення водійських прав на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Києві сталася резонансна ДТП. Іномарка Mercedes вилетіла на тротуар та ледь не наїхала на людей, які відпочивали у кафе. Водій заявив, що працює на "Океан Ельзи", і його "відмажуть".

У Львівській ОВА ухвалили рішення про заборону користуватись застосунком Telegram, але є один нюанс.