Під Львовом автобус зіткнувся з вантажівкою "Нової пошти": є жертви (фото)

За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок ДТП несумісні із життям травми дістали троє громадян. Ще 34 особи постраждали, серед них є діти.

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В п'ятницю, 11 жовтня, під Львовом зіткнулися автобус міжнародних перевезень "Варшава — Одеса", вантажний автомобіль "Нової пошти" та кілька легкових автомобілів. В результаті ДТП троє людей загинули, ще 34 постраждали. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.

Аварія сталась 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 "Київ — Чоп". Спочатку повідомлялось про одного загиблого, однак згодом їх кількість збільшилась.

"Станом на 08:40: загинули троє людей. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей", — уточнив Максим Козицький.

Він зазначив, що на місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Наразі потерпілим надається вся необхідна допомога. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.

В патрульній поліції області додали, що поліцейські на місці події регулюють рух та допомагають рятувати потерпілих. На ділянці організований реверсний рух.

ДТП у Львівській області Фото: Патрульна поліція Львівської області

Аварія під Львовом Фото: Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, в понеділок, 7 жовтня, у Закарпатській області у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Автопригода сталася близько 14:10 на автодорозі "Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я" у Мукачівському районі. В результаті, окрім артиста, загинула ще одна особа, ще одна пасажирка госпіталізована.

Фокус раніше писав, що в Польщі зранку в четвер, 10 жовтня, поблизу польсько-українського прикордонного переходу в Медиці сталася ДТП, в результаті якої загинули двоє людей. В автобусі перебували 7 українців.