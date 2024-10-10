В Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП: є жертви, подробиці (фото)

Внаслідок аварії несумісні із життям травми дістали двоє псажирів. Ще двох осіб відправили до медичного закладу.

Related video

В Польщі зранку в четвер, 10 жовтня, поблизу польсько-українського прикордонного переходу в Медиці сталася ДТП за участю українців, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє RMF24.

Видання зазначає, що аварія сталася близько 04:00. Автобус, який перевозив пасажирів, врізався у вантажівку.

На момент ДТП в автобусі перебували 7 осіб, всі — українці. Жертвами аварії стали двоє пасажирів: 45-річна жінка та 60-річний чоловік. Ще двоє пасажирів потрапили до лікарні.

На місці події працюють відповідні правоохоронні органи. Вони мають встановити причини аварії.

Аварія в Польщі за участю українців Фото: rmf24.pl

Українці в Польщі потрапили в ДТП Фото: rmf24.pl

Нагадаємо, в кінці липня на трасі А2 у польському селі Тульце сталася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинула одна особа та постраждали ще п’ятеро. Також повідомлялось, що деякі люди застрягли в автобусі. В бусі, окрім водія, перебували семеро пасажирів і лише один серед них був громадянином Польщі. В результаті аварії загинув 62-річний водій-українець, ще двоє поранених — 83-річна жінка та 62-річний чоловік — були у важкому стані. В МЗС тоді додали, що загалом були госпіталізовані 6 пасажирів із ушкодженнями різної тяжкості.

Раніше Фокус писав, що вранці 22 червня недалеко від села Пуфешті області Вранча в Румунії також трапилась аварія. Тоді з'їхав з траси та перекинувся туристичний автобус із 59 пасажирами. В результаті чотири людини, зокрема дитина, дістали легкі поранення. В МЗС уточнили, що в автобусі перебували 50 громадян України.