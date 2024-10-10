В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: есть жертвы, подробности (фото)

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получили двое пассажиров. Еще двух человек отправили в медицинское учреждение.

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В Польше утром в четверг, 10 октября, вблизи польско-украинского пограничного перехода в Медыке произошло ДТП с участием украинцев, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает RMF24.

Издание отмечает, что авария произошла около 04:00. Автобус, который перевозил пассажиров, врезался в грузовик.

На момент ДТП в автобусе находилось 7 человек, все — украинцы. Жертвами аварии стали двое пассажиров: 45-летняя женщина и 60-летний мужчина. Еще двое пассажиров попали в больницу.

На месте происшествия работают соответствующие правоохранительные органы. Они должны установить причины аварии.

Авария в Польше с участием украинцев в Польше Фото: rmf24.pl

Украинцы в Польше попали в ДТП в Польше Фото: rmf24.pl

Напомним, в конце июля на трассе А2 в польском селе Тульце произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб один человек и пострадали еще пятеро. Также сообщалось, что некоторые люди застряли в автобусе. В бусе кроме водителя находились семь пассажиров, и только один среди них был гражданином Польши. В результате аварии погиб 62-летний водитель-украинец, еще двое раненых — 83-летняя женщина и 62-летний мужчина — были в тяжелом состоянии. В МИД тогда добавили, что всего было госпитализировано 6 пассажиров с повреждениями различной тяжести.

Ранее Фокус писал, что утром 22 июня недалеко от села Пуфешти области Вранча в Румынии также произошла авария. Тогда съехал с трассы и перевернулся туристический автобус с 59 пассажирами. В результате четыре человека, в том числе ребенок, получили легкие ранения. В МИД уточнили, что в автобусе находились 50 граждан Украины.