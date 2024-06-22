В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами: есть пострадавшие (видео)

Всего в аварии пострадали 9 граждан Украины, среди них ребенок. Люди ехали на отдых в Болгарию.

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Рано утром 22 июня недалеко от села Пуфешти области Вранча в Румынии туристический автобус с 59 пассажирами съехал с трассы и перевернулся. Об этом сообщает сайт Stiripesurse.

Как отмечается, четыре человека, в том числе ребенок, получили легкие ранения. Водитель, предположительно, уснул за рулем.

Полиция установила, что авария произошла около 05:10. Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, однако результат не подтвердил, что мужчина находился в нетрезвом состоянии за рулем. Также румынские СМИ утверждали, что все пассажиры были гражданами Болгарии, поскольку их вез автобус, зарегистрированный в этой стране.

В комментарии "24 каналу" в МИД уточнили, что в автобусе находилось 50 граждан Украины.

9 украинцев получили незначительные травмы. Пострадавшим была оказана консульская помощь, – рассказали в Министерстве иностранных дел.

Также там добавили, что сейчас все граждане продолжили путешествие на другом транспортном средстве.

Как уточняет Telegram-канал "Труха", на этом автобусе киевляне ехали на отдых в Болгарию. Их вез туроператор "Албена Тревел Групп".

Напомним, 5 июня в чешском городе Пардубице ночной экспресс RegioJet 1021, который направлялся в украинский город Чоп, попал в ДТП с грузовым поездом ČD Cargо. Жертвами аварии стали не менее четырех человек.