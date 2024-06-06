В результате столкновения двух поездов в Чехии есть погибшие украинцы, — МИД

По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них — две гражданки Украины, гражданство остальных погибших уточняется.

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В Чехии в результате лобового столкновения двух поездов в Чехии, один из которых — пассажирский экспресс с прицепными вагонами в Чоп, погибли две гражданки Украины. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

По информации украинского МИД, среди четырех погибших есть граждане Украины.

"По предварительной информации, погибли четыре человека. Среди них — две гражданки Украины, гражданство других погибших уточняется. Консульское должностное лицо консульства Украины в Брно находится на месте происшествия и на постоянной связи со спасательными и правоохранительными ведомствами", — рассказали в пресс-службе.

В "Укрзализныце" утром 6 июня сообщалось, что столкнулись поезд "Прага — Кошице" (оператор — чешская частная компания RegioJet) и грузовой поезд, и что пострадавших среди тех, кто ехал в Чоп, нет.

"Есть погибшие и пострадавшие. При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, размещены внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет", — говорится в сообщении.

По обновленной информации, пассажиров с травмами всего 34, их госпитализировали в больницы в Пардубице и Градеце Краловом. Чешские СМИ в настоящее время пишут о 27 госпитализированных, среди которых дети. Три человека в тяжелом состоянии.

Напомним, что пассажирский поезд, следовавший из Чехии в украинский город Чоп, столкнулся с грузовым поездом, в результате чего первый вагон с пассажирами был полностью уничтожен.