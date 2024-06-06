Внаслідок зіткнення двох потягів в Чехії є загиблі українці, – МЗС

За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється.

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В Чехії внаслідок лобового зіткнення двох потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причіпними вагонами до Чопа, загинули дві громадянки України. Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ.

За інформацією українського МЗС, серед чотирьох загиблих є громадяни України.

"За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами", – розповіли у пресслужбі.

В "Укрзалізниці" зранку 6 червня повідомлялося, що зіштовхнулися поїзд "Прага — Кошице" (оператор — чеська приватна компанія RegioJet) та вантажний потяг, і що постраждалих серед тих, хто їхав до Чопа, немає.

"Є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, розміщені всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає", — йдеться в повідомленні.

За оновленою інформацією, пасажирів з травмами загалом 34, їх госпіталізували до лікарень у Пардубіце і Градеці Краловому. Чеські ЗМІ на цей час пишуть про 27 госпіталізованих, серед яких діти. Троє людей у важкому стані.

Нагадаємо, що пасажирський потяг, який прямував з Чехії до українського міста Чоп, зіштовхнувся з вантажним потягом, внаслідок чого перший вагон з пасажирами був повністю знищений.