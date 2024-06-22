У Румунії в ДТП потрапив автобус з українцями: є постраждалі (відео)

Загалом в аварії постраждали 9 громадян України, серед них дитина. Люди їхали на відпочинок до Болгарії.

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Рано вранці 22 червня недалеко від села Пуфешті області Вранча в Румунії туристичний автобус із 59 пасажирами з'їхав із траси і перекинувся. Про це повідомляє сайт Stiripesurse.

Як зазначається, чотири людини, зокрема дитина, дістали легкі поранення. Водій, імовірно, заснув за кермом.

Поліція встановила, що аварія сталася близько 05:10. Водія перевірили на наявність алкоголю в крові, однак результат не підтвердив, що чоловік перебував у нетверезому стані за кермом. Також румунські ЗМІ стверджували, що всі пасажири були громадянами Болгарії, оскільки їх віз автобус, зареєстрований у цій країні.

У коментарі "24 каналу" в МЗС уточнили, що в автобусі перебувало 50 громадян України.

9 українців отримали незначні травми. Постраждалим було надано консульську допомогу, — розповіли в Міністерстві закордонних справ.

Також там додали, що наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

Як уточнює Telegram-канал "Труха", на цьому автобусі кияни їхали на відпочинок до Болгарії. Їх віз туроператор "Албена Тревел Груп".

Нагадаємо, 5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до українського міста Чоп, потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargо. Жертвами аварії стали не менше чотирьох осіб.