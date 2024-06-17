Автобус з українцями потрапив у ДТП в Румунії: багато поранених (фото, відео)

Причиною інциденту стало зіткнення з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Пожежники оперативно прибули на місце події.

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В Румунії ввечері 16 червня автобус з українськими громадянами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок інциденту двох людей довелося відправити до лікарні. Про це йдеться у повідомленні румунського видання News.

Зазначається, що автобус з українцями зіткнувся з вантажним автомобілем, який їхав у напрямку муніципалітету Констанца. Пожежники швидко прибули на місце події та активували "Червоний план втручання". Його запроваджують, серед іншого, у разі великих аварій. Також це дає можливість швидше вживати заходів реагування.

ДТП з українцями в Румунії

ДТП з українцями в Румунії

ДТП з українцями в Румунії

Водночас повідомляється, що в автобусі перебували 57 громадян України, серед яких 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих і 13 дітей) дістали травми. Ще чотирьох людей доправили в лікарню: двоє дорослих і двоє дітей.

ДТП з українцями в Румунії

Як відомо, 5 червня в чеському місті Пардубіце нічний експрес RegioJet 1021, який прямував до українського міста Чоп, потрапив у ДТП з вантажним поїздом ČD Cargо. Жертвами аварії стали не менше чотирьох осіб.

Того ж дня стало відомо, що вокаліст українського гурту "От Винта!" Юрій Журавель потрапив у ДТП. За його словами, це відбулося в ніч з 2 на 3 червня. На своїй сторінці у соціальній мережі артист показав фото розбитого автомобіля під яким написав, що потрапив в аварію по дорозі на Книжковий арсенал.