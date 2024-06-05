Відомий музикант разом з дружиною потрапили в ДТП (фото)

Юрій Журавель став учасником автомобільної пригоди разом з дружиною. Причиною аварії стала тварина, яка вибігла на проїжджу частину.

Вокаліст українського гурту "От Вінта!" 52-річний Юрій Журавель потрапив у ДТП. Про це музикант повідомив у себе на сторінці в Фейсбук.

Подія трапилася в ніч з 2 на 3 червня. Співак показав фото розбитого автомобіля під яким написав, що потрапив в аварію по дорозі на Книжковий арсенал.

"Ми живі-здорові! Усе добре. Крайня подорож на Арсенал вилізла боком, точніше передком, колесами, днищем і трохи дверима. Велике прохання — зрозуміти, не дзвонити і не писати", — написав співак.

Дружина вокаліста Наталя Семчик була в автомобілі разом з чоловіком. На щастя, всі живі та здорові, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Жінка розповіла, що причиною аварії стала тварина, яка неочікувано вибігла на проїжджу частину. Жінка уточнила, що тварина також не постраждала.

"Уперше за 40 років життя в такій пригоді… Головне, що всі цілі, і тварина, яка вибігла на дорогу, — теж", — написала Семчик.

Вже сьогодні Юрій Журавель написав, що після аварії потихеньку оговтується і починає працювати. Тому співак закликав донатити на допомогу армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Влад Міцкевич пояснив, чому він непридатний до служби в армії.

Крім цього, Фокус писав, що співак Володимир Дантес оновив дані в ТЦК, після чого його відправили на ВЛК.