Известный музыкант вместе с женой попали в ДТП (фото)

Юрий Журавель стал участником автомобильного происшествия вместе с женой. Причиной аварии стало животное, которое выбежало на проезжую часть.

Вокалист украинской группы "От Винта!" 52-летний Юрий Журавель попал в ДТП. Об этом музыкант сообщил у себя на странице в Фейсбук.

Происшествие случилось ночью со 2 на 3 июня. Певец показал фото разбитого автомобиля под которым написал, что попал в аварию по дороге на Книжный арсенал.

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Крайнее путешествие на Арсенал вылезло боком, точнее передком, колесами, днищем и немного дверью. Большая просьба — понять, не звонить и не писать", — написал певец.

Жена вокалиста Наталья Семчик была в автомобиле вместе с мужем. К счастью, все живы и здоровы, только автомобиль получил механические повреждения.

Женщина рассказала, что причиной аварии стало животное, которое неожиданно выбежало на проезжую часть. Женщина уточнила, что животное также не пострадало.

"Впервые за 40 лет жизни в таком происшествии... Главное, что все целы, и животное, которое выбежало на дорогу, — тоже", — написала Семчик.

Уже сегодня Юрий Журавель написал, что после аварии потихоньку приходит в себя и начинает работать. Поэтому певец призвал донатить на помощь армии.

Напомним, ранее мы писали, что Влад Мицкевич объяснил, почему он непригоден к службе в армии.

Кроме этого, Фокус писал, что певец Владимир Дантес обновил данные в ТЦК, после чего его отправили на ВВК.